Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Motorradfahrer stürzt in Kurve

Celle / Alvern (ots)

Am gestrigen Samstag kam gegen 15:30 Uhr ein 19-jähriger Motorradfahrer auf der K 76 zwischen Alvern und Garßen alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von Fahrbahn ab, nachdem er einen zuvor begangenen Fahrfehler korrigieren wollte. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, überschlug sich und kam am nahen Waldrand zum Liegen. Der 19-jährige Mann verletzte sich in Folge des Sturzgeschehens und wurde durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

