POL-CE: Einbruch in Bäckerei

Wathlingen (ots)

Einem aufmerksamen Zeitungsausträger fiel heute früh gegen 03:20 Uhr die leicht geöffnete Eingangstür einer an einen Supermarkt angrenzenden Bäckerei in der Nienhagener Straße auf. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte die Schiebetüren aufgehebelt und sich in die Räumlichkeiten der Bäckerei begeben. Dort hatten sie versucht einen Tresor zu öffnen.

Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770.

