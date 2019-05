Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hermannsburg (ots)

Dienstag kam es zwischen 11:00 und 11:45 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Celler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Mittig in der vom Markt aus gesehen zweiten Reihe war ein schwarzer Ford geparkt. Nach dem Einkaufen stellte der Fahrer an seinem Auto vorne rechts einen Schaden mit weißem Lackabrieb fest. Neben ihm hatte ein weißer Fiat geparkt.

Wer Hinweise zu dem Unfall oder einem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bergen, Tel.: 05051/471660, zu melden.

