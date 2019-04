Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Waldbrand

Bergen (ots)

Zu einer gefährlichen Situation - angesichts der gegenwärtigen Waldbrandwarnstufe - kam es am Karfreitag in Baven im Bereich an der Örtze, nördlich der Straße Zum Kanal. Unbekannte hatten dort an einem Baum gezündelt; beim Eintreffen der Feuerwehr brannten bereits etwa 300 qm Wald. Durch das schnelle und massive Eingreifen der Feuerwehr konnte größerer Schaden verhindert werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Tel. 05051-471660).

