Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nachtrag zur Auftrag Nr. 3650709, VU mit Verletzten, B 3

Celle (ots)

Derzeit wird von von folgendem Unfallhergang ausgegangen:

37-jähriger Motorradfahrer aus Celle fuhr mit seiner Suzuki auf der B 3 von Celle in Rtg. Wolthausen und wollte auf freier Strecke nach links von der B 3 abbiegen. Ein 53-jähriger Motorradfahrer aus dem LK Gifhorn befuhr mit seiner BMW die B 3 in gleicher Richtung und bemerkte nach einem Überholvorgang offenbar zu spät den abbiegenden Kradfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der 53-jährige schwer und der 37-jährige vermutlich nur leicht verletzt. Momentan wird der Verkehr auf der B3 einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Mit einer Aufhebung der Sperrung wird in Kürze gerechnet. Derzeit kommt es noch zu Behinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Celle in Verbindung zu setzen. Weitere Meldungen, insbesondere über dei Aufhebung der Sperrung, werden nicht erfolgen. Es wird auf die Verkehrsdurchsage hingewiesen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

PHK Koch, M.

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell