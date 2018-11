Coesfeld (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurde an einem geparkten Firmenfahrzeug die Heckscheibe eingeschlagen. So gelang es den unbekannten Tätern die Tür zu öffnen und aus dem Fahrzeug Werkzeuge der Firma Makita zu stehlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

