Coesfeld (ots) - Gleich in zwei Fällen wurden Lüdinghauser Bürger am Samstag vom Einbruch in ihre Wohnung bzw. ihr Wohnhaus betroffen. In der Zeit von 11.30 bis 21.30 Uhr, wurde in ein Einfamilienwohnhaus an der Schubertstraße eingebrochen. Der Zeitraum für einen Einbruch in eine Wohnung an der Stadtfeldstraße kann auf Samstag, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 00.35 Uhr eingegrenzt werden. In beiden Fällen hebelten die unbekannten Täter Terrassentüren auf und gelangten so in das Innere. Im Inneren wurden die Räume betreten und nach Diebesgut durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

