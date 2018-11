Coesfeld (ots) - Ein 20-jähriger Sendener wusste wohl, warum er am vergangenen Freitag die Anhaltesignale der Polizei missachtet hat. Er war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Diese wurde ihm bereits vor einiger Zeit entzogen. Der 20-Jährige befuhr am Freitag, gegen 22.30 Uhr in Lüdinghausen die Seppenrader Straße in Richtung Seppenrade, als er im Rahmen einer Verkehrskontrolle von der Polizei angehalten werden sollte. Er bog in die Straße "Am Kanal" ab und beschleunigte sein Auto. Eingeschaltete Anhaltesignale wurden von ihm missachtet. Er fuhr mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit. Anschließend konnte er in Seppenrade an der Leversumer Straße zum Anhalten gebracht werden. Im Rahmen seiner Kontrolle stellte sich heraus, dass ihm sein Führerschein nach einem früheren Verkehrsdelikt entzogen wurde. Nun wird er wohl auch in Zukunft auf sein Auto verzichten müssen. Ein erneutes Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

