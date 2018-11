Coesfeld (ots) -

Zu einem erneuten Handtaschenraub kam es am vergangenen Samstag in Dülmen. Einer 65-jährigen Frau wurde ihre Handtasche entrissen. Die Dülmenerin befand sich nach einem Einkauf, kurz nach 17 Uhr, auf dem Nachhauseweg. Sie lief über ein Tankstellengelände an der Halterner Straße, als sich ihr ein Mann auf dem Fahrrad von hinten näherte und ihre Tasche entriss. Er flüchtete anschließend auf dem Rad in Richtung An der Eisenhütte. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Schmalere Statur - 20-25 Jahre alt - 170 cm groß - Helle Hautfarbe - Helle Jeanshose - Schwarzer Kapuzenpullover, Kapuze aufgesetzt und ins Gesicht gezogen

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

