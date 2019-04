Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle-Vorwerk - Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Celle (ots)

Gestern Abend (Montag, 21.24 Uhr) rückten Polizei und Feuerwehr in den Reuterweg aus. Am dortigen Sportplatz hatte der Inhalt eines metallenen Altpapiercontainers angefangen zu brennen. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen erfolgreich mit Löschschaum. Am Container ist ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden. Die Polizei geht ersten Ermittlungen zufolge von Brandstiftung aus und ermittelt gegen Unbekannt. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei Celle unter Telefon 05141/277-215 entgegen.

