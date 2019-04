Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Klein Hehlen - Dach der Grundschule fängt Feuer

Celle (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Montagnachmittag das Dach der Grundschule in Klein Hehlen in Brand. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich Wagnerstraße und Umgebung. Die Anwohner wurden per Radiodurchsage sowie in sozialen Medien aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Personen wurden nicht verletzt. Weil Osterferien sind, befanden sich auch keine Kinder oder Lehrer in den Räumlichkeiten. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Angaben vor. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Berlinstraße in Klein Hehlen voll gesperrt. Ob möglicherweise Schweißarbeiten am Dach den Brand ausgelöst haben, muss noch ermittelt werden.

