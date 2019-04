Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Dachstuhlbrand

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Am Montagnachmittag rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in der Mittelstraße in Celle aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl in Flammen. Die Bewohner hatten zu diesem Zeitpunkt bereits das Haus verlassen. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens sind noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell