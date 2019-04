Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - PKW gestohlen

Celle (ots)

Im Verlauf des Samstagabends entwendeten unbekannte Autodiebe einen weißen Ford Edge, der vor dem Grundstück des Geschädigten im Kurfürstendamm verschlossen abgestellt war. Gegen 21.00 Uhr hatte der PKW definitiv noch an seinem Platz gestanden. Laut Aussage eines Nachbarn war der PKW um 00.20 Uhr bereits nicht mehr da. Unbekannte hatten in dieser Zeit das Fahrzeug auf unbekannte Art geöffnet und entwendet. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Celle unter 05141/277-215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell