Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Schlägerei vor Diskothek - mehrere Personen verletzt

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Bei einer Schlägerei vor einer Diskothek sind am frühen Sonntagmorgen (14.04.) mehrere Menschen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es nach vorangegangenen Streitigkeiten innerhalb der Diskothek in Westercelle zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen fünf Personen aus einer 20-köpfigen Gruppe heraus. Gegen 05.10 Uhr soll ein 21 Jahre alter Mann aus Celle gemeinschaftlich mit einem 25-jährigen Mittäter im Außenbereich der Disco auf 23-jährigen eingetreten und diesen verletzt haben. Das Opfer wehrte sich durch Faustschläge. Bei der Auseinandersetzung wurde zwei weitere Personen, zwei 19-jährige Frauen, verletzt. Sämtliche Beteiligte standen unter Alkoholeinfluss und erlitten leichte Verletzungen. Die Gemüter waren dermaßen erhitzt, dass es aus den zugehörigen Personengruppen der Streithähne heraus zu Rudelbildungen kam und weitere Auseinandersetzungen drohten. Die Polizei rückte mit starken Kräften an und trennte die Kontrahenten schließlich voneinander. Es wurden mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell