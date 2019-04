Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Baven - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Celle (ots)

Am Sonntagnachmittag missachtete eine 19 Jahre alte Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Ford die Vorfahrt eines Peugeot und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 240. Die junge Frau hatte mit ihrem PKW die Straße Willighausen befahren und wollte nach links auf die Landesstraße 240 in Richtung Müden/Ö. abbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtberechtigten PKW Peugeot, der in Richtung Hermannsburg fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde sowohl die Unfallverursacherin als auch die 73-jährige Peugeot-Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell