Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Einbruch in Handy-Shop

Celle (ots)

In der Nacht zu Dienstag (16.04.) brachen unbekannte Täter in einen Handy-Shop in der Harburger Straße ein. Mit brachialer Gewalt warfen sie einen Gullideckel in die Frontverglasung und stiegen durch die zersplitterte Scheibe in den Verkaufsraum ein. Sie stahlen hier mindestens einen Laptop und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte sich der Einbruch gegen 01.00 Uhr ereignet haben. Hinweise zur Aufklärung der Tat bitte an die Polizei Bergen unter Telefon 05051/47166-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell