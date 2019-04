Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahndung nach mutmaßlicher Person mit Schusswaffe eingestellt

Celle, Heesegebiet (ots)

Nachdem die Polizei Celle am Freitag mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber aus Hannover nach einer derzeit unbekannten männlichen Person gefahndet hat, die Personen mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht haben soll, ist die Fahdung am Freitagabend eingestellt worden. Da es keine weiteren Ermittlungshinweise zur Herkunft und dem Aufenthaltsort der Person gibt ist die Fahndung am Wochenende nicht weiter durchgeführt worden.

