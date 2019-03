Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen/Aller - Bücherzelle in Brand gesetzt

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht setzten unbekannte Täter eine alte Telefonzelle im Faßweg mutwillig in Brand. Die Zelle diente als Ausleihstation für eine Vielzahl von Büchern. Die Feuerwehr wurde um 4.12 Uhr alarmiert. Gleich darauf rückte die freiwillige Feuerwehr Wolthausen aus und löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietze zu melden (Telefon 05146/50909090).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell