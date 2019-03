Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Celle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW an der Ecke Heese/Bredenstraße sind gestern Mittag gegen 12.00 Uhr die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt worden. Ein 80 Jahre alter Dacia-Fahrer befuhr die Bredenstraße und wollte die Heese in Richtung Neustadt überqueren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden PKW Ford. Die Ampelanlage war zum Zeitpunkt des Unfalls außer Betrieb. In dem Ford saßen eine 38 Jahre alte Frau mit ihren vier Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Der Unfallverursacher wurde durch den Zusammenprall über die Fahrbahn auf den Geh-und Radweg gegen einen Stromverteilerkasten geschoben. Dabei wurde ein Zaun beschädigt. Der ältere Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Kinder blieben unverletzt, wurden aber, genau wie ihre Mutter und der Dacia-Fahrer, vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

