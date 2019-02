Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall mit Leichtverletzten

Hermannsburg (ots)

In Hermannsburg kam es heute gegen 9 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 18-Jährige befuhr die Billingstraße in Richtung Ortsmitte und übersah dabei aufgrund tief stehender Sonne und Unachtsamkeit das Auto eines 18-Jährigen, der am Fahrbahnrand hielt. Durch den Aufprall wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

