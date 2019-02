Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch in Juwelier

Celle (ots)

In der Nacht zu Dienstag, gegen 01:15 Uhr, wurde versucht in ein Juweliergeschäft in der Poststraße einzubrechen. Unbekannte gingen das vor den Schaufenstern befindliche Rolltor an und durchtrennten mehrere Streben. Anschließend wurde versucht, die Scheibe einzuschlagen, was aufgrund der Widerstandskraft jedoch misslang. Der entstandene Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle, Tel.: 05141/277-215, in Verbindung zu setzen.

