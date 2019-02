Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Illegale Müllablagerung - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Eversen (ots)

Unbekannte haben in einem Waldstück nahe Eversen am Wegesrand Bauschutt abgelagert. Der Fundort befindet sich von der Dorfstraße aus gesehen am zweiten Weg links vom Mieler Weg, umgangssprachlich genannt "Am Siemens Wege".

Die Polizei Bergen hofft auf Hinweise zum Verursacher unter Tel.: 05051/47166-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: anne.hasselmann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell