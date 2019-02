Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Autoscheibe eingeschlagen

Celle (ots)

Am Nachmittag des 24.02.2019 kam es in der Leberstraße im Celler Ortsteil Klein Hehlen zu einem Einbruchdiebstahl aus einem PKW. Anwohner wurden gegen 15:30 Uhr auf das Klirren einer Scheibe aufmerksam und beobachteten wenig später einen blauen PKW, der mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Witzlebenstraße davonfuhr. Wer Angaben zu dem blauen PKW oder Insassen machen kann, wird gebeten sich telefonisch unter der Telefonnummer 05141-277215 mit der Celler Polizei in Verbindung zu setzen.

