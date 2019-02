Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Feuer beschädigte zwei Autos und Scheune

Bröckel (ots)

Gegen 4 Uhr in der Nacht zu heute wurden zwei Pkw in Bröckel durch einen Brand stark beschädigt. Ein aufmerksamer Autofahrer hatte von der B 214 aus die brennenden Autos gesehen und daraufhin die Feuerwehr informiert. Beide Autos, zwei VW Passat, standen auf einem Privatgrundstück in der Hauptstraße vor einer massiven Scheune. Ein ursprünglicher dritter Pkw, der dort ebenfalls stand, konnte nach Brandentdeckung noch rechtzeitig weggefahren werden.

Durch das Feuer wurde ein Passat vollständig zerstört, der zweite ist im vorderen Bereich ebenfalls zerstört. An der Scheune wurden das Holztor und eine Scheibe beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Falls jemand Hinweise geben kann, bittet die Polizei um Meldung bei der Polizei Wathlingen, Tel.: 05144/98660.

