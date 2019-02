Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch

Hermannsburg (ots)

Unbekannte begaben sich am Montag zwischen 15:00 und 22:40 Uhr auf das Grundstück eines Hauses in der Straße "An der Quänenburg". Beim Versuch die Terrassentür aufzuhebeln zerbrach die Verglasung und die Täter ließen von einer weiteren Tatausführung ab. Sie konnten unerkannt flüchten.

Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei Hermannsburg unter Tel.: 05052/91260.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: anne.hasselmann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell