POL-CE: Faßberg - Mercedes fährt in die Sparkasse

Celle (ots) - Weil er das Brems-mit dem Gaspedal verwechselte, rammte heute Morgen ein 72 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes das Sparkassengebäude in Faßberg. Der Mann aus Faßberg wollte um kurz vor neun Uhr in eine Parkbucht vor der Sparkasse in der "Langen Reihe" vorwärts einparken, als das Unglück geschah. Beim versehentlichen Betätigen des Gaspedals schoss der Wagen aus geringer Entfernung durch die Glasfront in den Vorbau, verschob sogar einen Kontoauszugsdrucker und beschädigte einen Heizkörper. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde zum Glück niemand.

