POL-CE: Nienhagen - PKW kommt von der Fahrbahn ab

Celle (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache verlor am Montagvormittag eine 78 Jahre alte Frau aus Wathlingen die Kontrolle über ihren PKW. Sie war gegen 11:10 Uhr allein in ihrem VW auf der Dorfstraße in Richtung Papenhorst unterwegs, als sie in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Zaun durchbrach. Anschließend prallte sie gegen einen Baum; sie zog sich leichte Verletzungen zu. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

