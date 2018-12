POL-CE: Bergen - Taubstummer Spendensammler entpuppt sich als Trickdieb

Celle (ots) - Eine 75 Jahre alte Frau aus Bergen wurde am Montagvormittag gegen 11:15 Uhr Opfer eines dreisten Trickdiebes. Der bisher unbekannte Täter hatte sich vor einem Supermarkt in der Bahnhofstraße postiert und bettelte um Geld. Er zeigte den Kunden ein Klemmbrett mit einem Zettel vor, auf dem zu lesen war, dass er angeblich taubstumm sei und nun Geld benötige. Die gutgläubige Frau wollte 20 Euro spenden, hatte jedoch nur einen Fünfzigeuroschein. Sie übergab dem vermeintlichen Taubstummen die 50-EUR-Note und wartete auf die Herausgabe des Restgeldes. Anstatt das Geld zu wechseln, verschwand der Dieb fußläufig in Richtung Stadtmitte. Täterbeschreibung: - Männlich - Ca. 165 cm groß - Normale Statur - türkische/südosteuropäische Erscheinung - bekleidet mit dunklem Parka, schwarzer Hose Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bergen zu melden unter 05051/47166-0.

