POL-CE: Celle - Schmerzhafter Zusammenstoß zweier Radfahrer

Celle (ots) - Am Montagmorgen (10.12.2018) um kurz nach sieben Uhr kam es in Celle zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 39 Jahre alter Mann befuhr den Radweg auf Höhe der zum Wilhelm-Heinichen-Ring parallelverlaufenden Von-Plauen-Straße. Hier überholte er eine vor ihm fahrende 77-Jährige, die etwas langsamer als er unterwegs war. Beim Überholvorgang stieß er gegen das Fahrrad der Frau, woraufhin sie zu Boden stürzte. Durch den Sturz verletzte sich die ältere Dame und erlitt Schmerzen an der Hüfte; ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. An den Fahrrädern entstand kein Schaden.

