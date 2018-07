POL-CE: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

29331 Lachendorf (ots) - Am Sonntag, 08.07.2018, gegen 21:00 Uhr, kam es in Lachendorf auf der Oppershäuser Straße in Höhe des Einmündungsbereiches zur Straße Lohkamp zu einem schweren Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorradfahrers.

Der 17 jährige männliche Motorradfahrer aus Bunkenburg befuhr die Oppershäuser Straße mit einer Yamaha 125 ccm in Fahrtrichtung Ahnsbecker Straße.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit erkannte der Motorradfahrer ein am rechten Fahrbahnrand geparkt stehendes Fahrzeug zu spät, konnte aufgrund Gegenverkehr/gefahrener Geschwindigkeit nicht mehr ausweichen oder abbremsen und stürzte mitsamt Motorrad auf die Fahrbahn.

Das Motorrad rutschte im weiteren über die Fahrbahn und prallte an einem geparkt stehenden PKW Daimler Benz frontal auf.

Der 17 jährige Motorradfahrer zog sich aufgrund Sturzgeschehen schwere Verletzungen zu und wurde dem AKH Celle zur weiteren medizinischen Versorgung zugeführt.

Am Motorrad entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro, am geparkt stehendem PKW Daimler Benz können derzeitig keine Angaben zur Schadenshöhe getätigt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell