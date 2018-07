POL-CE: Wathlingen - Mit falschem Kennzeichen am Auto erwischt

Celle (ots) - Auf Grund einer halb abgekratzten Zulassungsplakette auf einem Kfz-Kennzeichen überprüfte eine Polizeistreife am Donnerstagmittag einen Mercedes in der Straße "Im Mühlenfeld". Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 41 Jahre alte Beschuldigte das eigentlich für einen Anhänger ausgegebene Kennzeichen an dem PKW angebracht hatte. Der Wagen war acht Tage zuvor entstempelt worden und somit nicht mehr zugelassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung.

