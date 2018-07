POL-CE: Müden/Örtze - BMW-Fahrerin nach Unfall gesucht

Celle (ots) - Am Freitagmorgen, um 07:15 Uhr, kam es auf dem Gehweg der Hauptstraße in Höhe der Alten Schmiede zu einem Zusammenstoß zwischen einen grauen 5er-BMW und einem 20 Jahre alten Radfahrer. Der Radfahrer war entgegen der Verkehrsvorschriften auf dem Gehweg in Richtung Örtzebrücke gefahren. Aus einer Einfahrt kam der BMW und wollte nach rechts abbiegen. Infolge des Zusammenstoßes kam der Radfahrer zu Fall. Die ca. 20-25 Jahre alte Fahrerin des BMW hatte sofort angehalten und sich mit dem Radfahrer gütlich geeinigt, der zunächst angab, dass nichts kaputtgegangen und er auch nicht verletzt sei. Daraufhin fuhr die Frau, die braune Haare haben soll, weiter. Im Nachhinein stellte der Radfahrer dann aber doch fest, dass er Rückenschmerzen habe. Außerdem seien infolge des Unfalls Handy und Vorderrad beschädigt worden. Die Fahrerin des BMW wird nun ausdrücklich aufgefordert, sich bei der Polizei in Faßberg unter Rufnummer 05055/234 zu melden. Es wird darauf hingewiesen, dass NICHT wegen Unfallflucht ermittelt wird und auch KEIN Strafantrag wegen Körperverletzung vorliegt.

