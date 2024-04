Landespolizeiamt

POL-SH: Einladung an die Medienvertreter anlässlich des Behördenleiterwechsels der Polizeidirektion Lübeck

Kiel (ots)

Im Rahmen eines feierlichen Festaktes wird Frau Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack den Leitenden Polizeidirektor Norbert Trabs in den Ruhestand verabschieden und dessen Nachfolger, Herrn Leitenden Polizeidirektor Bernd Olbrich, offiziell in das neue Amt einführen. Mit Ablauf des Monats April 2024 wird Norbert Trabs seine Amtsgeschäfte niederlegen und damit an Bernd Olbrich übergeben, welcher sodann ab Mai 2024 die Leitung der Polizeidirektion Lübeck übernehmen wird.

Wir laden Sie herzlich zur Berichterstattung ein:

Montag, 29.04.2024, 11:00 Uhr

Audienzsaal des Lübecker Rathauses, Breite Straße 62, 23552 Lübeck

Anschließend stehen Ihnen bei einem kurzen Medientermin die Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack sowie der Leitende Polizeidirektor Norbert Trabs und der Leitende Polizeidirektor Bernd Olbrich für Interviews zur Verfügung.

Wir bitten um verbindliche Anmeldung bei der Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck unter der Rufnummer: 0451 131 2015 oder per E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de bis Donnerstag, 25.04.2024, 15.00 Uhr.

