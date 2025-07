Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schmorbrand in Moringen frühzeitig gelöscht

Northeim (ots)

37186 Moringen, In der Klappe, Dienstag, 01.07.2025, 05.22 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Dienstagmorgen wird über die Rettungsleitstelle eine Qualmentwicklung auf einem angrenzenden Feld an der o.g. Örtlichkeit gemeldet. Ein 57-jähriger Mann entzündete am Montagabend in einer Feuertonne sogenanntes Dinkel-Spelz und ließ die Feuertonne schließlich über Nacht stehen. Aus bisher unbekannten Gründen entwickelte sich ein Schmorbrand, welcher sich auf den angrenzenden Misthaufen auf dem Feld ausbreitete. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die alarmierten Feuerwehrkräfte aus Moringen und den umliegenden Bereichen konnten den Schmorbrand frühzeitig löschen. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Bereich.

