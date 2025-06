Northeim (ots) - Northeim, Silcherstraße, Donnerstag, 19.06.2025, 07.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag gegen 07.30 Uhr befuhr ein 59-jähriger Northeimer die Telemannstraße vom Sultmer Berg in Richtung Silcherstraße. Als er mit seinem Pedelec nach links in die Silcherstraße einbog, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte ohne Fremdeinwirkung auf den Gehweg. Der Mann, der einen Helm trug, kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: ...

