POL-NOM: Zwei Fahrer unter Alkoholeinfluss

Uslar (ots) - USLAR-SCHLAPRE (ke) Schulgasse, zwischen dem 09.10.2024, 19:30 Uhr und dem 10.10.2024, 06:30 Uhr Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Büroräumen einer Senioreneinrichtung in einem Uslarer Ortsteil. Hierbei entwendeten sie Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von ca. 3.500 EUR. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

