POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots) - Northeim, Bahnhofstraße, Sonntag, 01.09.2024, 20.15 Uhr NORTHEIM (Wol) - Fahrzeugführer uneinsichtig. Am Sonntag gegen 20.15 Uhr wurde über den polizeilichen Notruf ein Autoposer in Northeim gemeldet. Eine eingesetzte Streife stellte das Auto in der Bahnhofstraße in Northeim fest. Der 30-jährige Fahrzeugführer aus Northeim ließ absichtlich den Motor aufheulen und verursachte zudem Fehlzündungen ...

mehr