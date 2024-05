Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Schoningen, Landstraße/Ecke Allenbergstraße, Mittwoch, der 22.05.2024, 09:35 Uhr. Ein 45- jähriger PKW Fahrer aus Göttingen befuhr die Landstraße in Richtung Uslar. Eine vor ihm fahrende 32- jährige PKW Fahrerin aus Trendelburg beabsichtigte, in die Allenbergstraße einzubiegen. Dies übersah der 45- jährige und fuhr ihr auf. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2200 Euro.

