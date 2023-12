Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Verkehrsschilder beschädigt und weggefahren

Northeim (ots)

Northeim OT Hillerse, Kreisstraße 421, Mittwoch, 21.45 Uhr (Meldezeit)

HILLERSE (Wol) - Am Mittwoch um 21.45 Uhr meldete eine 31-jährige Northeimerin zwei am Straßenrand beschädigte Verkehrsschilder an der Kreisstraße 421 zwischen Hillerse und Sudheim.

Nach der vorgefundenen Spurenlage befuhr ein Fahrzeug die Kreisstraße 421 von Hillerse in Richtung Sudheim und kam vor der Linkskurve in Richtung Sudheim nach rechts von der Fahrbahn. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Verkehrsschild. Anschließend fuhr die unbekannte Person nach links weiter in Richtung Sudheim und beschädigte auch dort rechtsseitig ein Straßenschild.

Anstatt sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich die unbekannte Person in unbekannte Richtung.

Der Schaden an den Straßenschildern wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen oder Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell