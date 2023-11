Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl

Northeim (ots)

37154 Northeim, In der Fluth, Mittwoch, 29.11.2023, 17.10 Uhr

NORTHEIM (mil)

Eine 36-jährige Frau aus Katlenburg-Lindau hielt sich am Mittwochnachmittag in einem Geschäft an der oben genannten Örtlichkeit auf. Während ihres Aufenthaltes zog sie sich ein Paar zum Verkauf stehende Schuhe an und bezahlte andere Ware an der Kasse. Beim Passieren des Kassenbereiches löst das Warensicherungssystem des Geschäfts aus, woraufhin ein Mitarbeiter umgehend die 36-jährige Frau auf den möglichen Diebstahl ansprach.

Ein entsprechender Kaufbeleg für das getragene neue Paar Schuhe im Wert von rund 65,00 Euro konnte nicht vorgelegt werden. Zudem konnte der dazugehörige Schuhkarton leer im Geschäft aufgefunden werden.

Die 36-jährige Katlenburgerin muss sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell