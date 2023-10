Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei bietet Beratungsmöglichkeiten an.

Northeim (ots)

Northeim/Einbeck, Mittwoch - Freitag, 25. - 27.10.2023

NORTHEIM/EINBECK (Wol) - Bevor die dunkle Jahreszeit so richtig startet, bietet das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim, wie in jedem Jahr Ende Oktober, Beratungsmöglichkeiten zum Thema Einbruchschutz an.

Am Mittwoch, dem 25.Oktober steht das Präventionsteam mit dem Infomobil in der Zeit von 09.00 - 12.30 Uhr auf dem Wochenmarkt in Einbeck. Am Freitag, dem 27. Oktober wird das Infomobil in der Zeit von 13.00 - 16.00 Uhr in der Northeimer Innenstadt, Am Münster in der Nähe des Kreissparkassengebäudes, stehen. Auch hier gibt es kostenfreie Informationen rund um das Thema Einbruchschutz.

Polizei schaltet Infotelefon.

Am Donnerstag, dem 26. Oktober schaltet das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim das Infotelefon für interessierte Bürgerinnen und Bürger.

In der Zeit von 10.00 - 18.00 Uhr können sich Interessierte zu den Themen der Kriminalitätsvorbeugung wie z.B. Einbruchschutz, Betrug am Telefon, Internetsicherheit, Kinder- und Jugendprävention und der Verkehrssicherheit informieren. Auch allgemeine Hinweise und Anregungen werden gerne aufgenommen.

Das Präventionsteam ist für diese Aktion unter der Telefonnummer 05551/7005-702 erreichbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell