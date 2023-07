POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots) - FÜRSTENHAGEN, (go), (SPORTPLATZSTRASSE), Dienstag, der 11.07.2023, 18:35 Uhr. Durch ein heiß gelaufenes Lager einer Dreschtrommel geriet am Dienstag Abend ein Mähdrescher in Brand. Dieser konnte durch die Ortsfeuerwehr gelöscht werden. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Die Schadenhöhe ist noch unbekannt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

