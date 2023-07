POL-NOM: Brand eines Mähdreschers

Northeim (ots) - Northeim OT Bühle, Hofbreite, Dienstag, 11.07.2023, 16.00 Uhr BÜHLE (Wol) - Täter entfernen sich nach Anruf bei der Polizei. Am Dienstag ließ ein 71-jähriger Mann aus Bühle an seinem Haus Dacharbeiten durch zwei Männer durchführen. Die Männer boten die Arbeiten an der Haustür für 150 Euro an. Nach Beendigung der Arbeiten forderten sie jedoch 2.000 Euro. Die hinzugezogene 48-jährige Tochter ...

