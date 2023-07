Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorradunfall mit verletztem Fahrer

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld, B248, Höhe der Ortschaft Böhmerberg, 08.07.2023, 15:00 Uhr.

Ein 52-jähriger Kradfahrer aus Bad Lauterberg befuhr zur oben genannten Zeit mit seinem Fahrzeug die B248 von Echte kommend in Fahrtrichtung Seesen. Auf Höhe der Ortschaft Böhmerberg muss dieser verkehrsbedingt stark abbremsen und verliert dabei die Kontrolle über sein Krad. Anschließend stürzt der 52-Jährige zusammen mit seinem Motorrad auf die Fahrbahn und kollidiert mit einem vor ihm fahrenden PKW. Der Kradfahrer wird durch den Zusammenstoß an der Schulter verletzt. Am anderen Fahrzeug entstand ebenfalls geringer Sachschaden. Der Fahrer des Motorrads wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.(geh)

