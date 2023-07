POL-NOM: PKW-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Uslar (ots) - USLAR, (go), BAHNHOFSTRASSE/ROSENSTRASSE, Montag, der 03.07.2023, 09:55 Uhr. Eine 74 jährige PKW Fahrerin aus Uslar befuhr die Bahnhofstraße. Beim Linksabbiegen in die Rosenstraße musste sie verkehrsbedingt halten. Dabei wird sie von einem 37 jährigen PKW Fahrer aus Heiligenstedten übersehen und es kommt zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

