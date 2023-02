POL-NOM: Ohne Führerschein unterwegs

Northeim (ots) - Northeim, Bundesstraße 241 zw. Northeim & Hammenstedt, Dienstag, 31.01.2023, 22.10 - 23.30 Uhr NORTHEIM (Wol) - Insgesamt vier Verstöße. Am gestrigen Dienstag führte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Northeim eine Geschwindigkeitsüberwachung an der Bundesstraße 241 durch. Gemessen wurde in beide Fahrtrichtungen in einer 80er-Zone. Alle Verstöße haben sich im Bußgeldbereich befunden. Die ...

mehr