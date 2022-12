POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrer

Einbeck (ots) - Einbeck (TMü) 37574 Einbeck, Kreisstr. 510 07.12.22, 07.30 Uhr Am Mittwochmorgen kam es auf der K 510 zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen zwei Pkw im Rahmen eines Überholvorganges eines Lkw. An den Pkw entstand eine Gesamtschaden von je ca. 1000,- Euro, gegen den Verursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

