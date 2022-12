Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar (ke) B497, 05.12.2022, 07:00 Uhr

Ein 55-jähriger PKW-Fahrer aus Dassel befuhr mit seinem Fahrzeug die B497 aus Richtung Neuhaus kommend in Richtung Schönhagen. In Höhe der Abfahrt Freizeitsee fuhr er auf winterglatter Fahrbahn dem ordnungsgemäß in einer Haltebucht geparkten LKW eines 56-jährigen Fahrers aus Sarstedt auf. Es entstand Sachschaden in Höhe 35.000 EUR. Der PKW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell