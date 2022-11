Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Räuberischer Diebstahl

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Über dem Pferdestiege, Freitag, 18.11.2022, 11:45 Uhr

Nörten-Hardenberg (st) - Der bislang unbekannte Täter steckte diverse Genussmittel in seine mitgeführte Tasche und passierte den Kassenbereich ohne zu zahlen. Der Betriebsleiter des Autohofes bemerkte den Diebstahl, stellte sich dem Täter in den Weg und wurde von diesem weggestoßen. Verletzt wurde er dabei nicht. Der Täter ließ bei der Flucht die Tasche mit dem Diebesgut zurück. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Ermittlungen dauern an.

