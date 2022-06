POL-NOM: Verkehrsunfall verursacht und schwer verletzt

Northeim (ots) - Einbeck, Kreisstraße 503 von Edemissen in Richtung Iber / Gemarkung Dörrigsen, Montag, 13.06.2022, 19.00 Uhr DÖRRIGSEN (Wol) - Pkw stößt mit Straßenbaum zusammen. Am Montagabend, den 13.06. gegen 19.00 Uhr, kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem 20-jährigen Mann. Der Mann befuhr mit einem Pkw die Kreisstraße 503 von Edemissen in Richtung Iber. Aus bisher unbekannter Ursache kam der ...

